يسرا لـ"مصراوي": "الجونة السينمائي" خلية نحل وتربطني صداقة كبيرة بـ إسعاد يونس

حوار- منى الموجي:

تمنت أن تحقق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، نجاح الدورة الأولى، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل أيام من انطلاق المهرجان، وترى أن السينما تعبر عن الحياة وما يعيشه الشعوب من أوجاع وأفراح، مشددة على أن الفن إذا تم استخدامه بشكل جيد يمكنه أن يغير العالم، هي النجمة الكبيرة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا في مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم في الفترة من 24 أكتوبر – 1 نوفمبر. وكان لـ"مصراوي" اللقاء التالي معها..

وصفت يسرا المهرجان في دورته السابعة بخلية النحل، مشيرة إلى أنه يمنح فرصا كبيرة لالتقاء النجوم بوسائل الإعلام، وكذلك لعقد لقاءات بين صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

يسرا إلى جانب دورها كعضو لجنة استشارية بالمهرجان الذي أتم عامه السابع، أدارت أيضا جلسة حوارية مع النجمة إسعاد يونس ضمن فعاليات المهرجان، وأكدت أن هي التي اختارت ذلك، معربة عن سعادتها من رد فعل الجمهور على الجلسة، مضيفة "يربطني بـ إسعاد عُمر وصداقة كبيرة، وحرصت على أن تشعر بالراحة والسعادة وقت وجودها في الجونة وأن يصاحبها هذا الشعور بعد انتهاء الجلسة وعودتها، والحمد لله هذا ما تحقق".

وبسؤالها هل سيكون نتاج هذا الصداقة عملا يجمعهما قريبا، أشارت يسرا إلى أن إسعاد بالفعل كتبت قبل سنوات نصا بعنوان "نون النسوة" لكن لم تتح فرصة لتقديمه "إن شاء الله نتلم تاني ونعمل عمل كبير مع بعض".

ومن بين الفعاليات التي حرصت يسرا على حضورها، حفل الموسيقار هشام نزيه، وأكدت أنها شعرت بسعادة كبيرة في الحفل وعند سماعها موسيقى هشام نزيه، ومن بينها موسيقى مسلسلها "شربات لوز" التي وضعها قبل سنوات "وأنا داخلة افتكرت شربات لوز وقلت ده عملي شربات لوز".

وأثنت يسرا على موهبة هشام ووصفته بالموسيقار المهم والمُحب للموسيقى، وأنها حرصت على الحضور لأنه يقدم حفله الأول وكانت تريد تشجيعه، وحرص الفنانون على الوقوف معه، مضيفة "كنت فرحانة بيه وهو بيحكي كل لحن عمله وإزاي صعب إنك تتصوري لحن زي مثلا الفيل الأزرق، صعب جدا، إزاي بيقدر يطلع النتيجة دي كموسيقي".

يسرا شددت على أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة ضم الكثير من الفعاليات المهمة، وليس فقط سجادة حمراء وفساتين فنانات، ووجهت رسالة لمن يتحدث عن المهرجان على أنها للفساتين بأن يأتي ليشاهد كم الجهد المبذول في كافة الفعاليات ما بين جلسات حوارية ونقاشية وعروض أفلام، وسوق لدعم صناعة السينما، مشيرة إلى أن وجود السجادة الحمراء أمر عادي وعالمي ولابد منه لكن لا يعني على الإطلاق أنه كل المهرجان "طبعا لازم نمشي على ريد كاربت ولابسين حلو لان ده حالة من النجومية، وجودها لازم بس مش هي الوحيدة لكن مش هنلغي كل المجهود عشان فستان".

يسرا استقبلت خبر رحيل النجم الكبير حسن يوسف وقت إقامة المهرجان بحزن شديد، وقدمت التعازي لأسرته ومحبيه "ربنا يرحمه والله يكون في عون مراته وأهله".

جدير بالذكر أن يسرا غابت العام الماضي عن المشاركة في السباق الرمضاني، وعُرض لها في 2024 مسرحية "ملك والشاطر" مع النجم أحمد عز، فيلم "شقو" وفيلم "ليلة العيد" وكذلك مسلسل "روز وليلى".