مهرجان الجونة

إعلان

بالفيديو.. آية سماحة تكشف سبب ارتدائها بدلة رجالي في مهرجان الجونة السينمائي

07:50 م الأحد 03 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    آية سماحة في ختام الجونة السينمائي
  • عرض 7 صورة
    آية سماحة على السجادة الحمراء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة آية سماحة على ارتدائها ملابس جريئة في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت اية سماحة خلال لقائها ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام: "في إطلالة حلوة، وإطلالة وحشة، بس إطلالة مثيرة للجدل دي أنا مش فاهمها، أنا لبست بدلة رجالي في أول يوم من مهرجان الجونة السينمائي، وهي كانت جريئة شوية، ولكن بالنسبة لي مش جريئة لأني بحب أنوع وأبقى مرتاحة في اللي أنا لابسه".

ظهرت الفنانة آية سماحة في اليوم السابع من فعاليات اليوم السابع بـ بدلة سوداء اللون.

View this post on Instagram

A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

جدير بالذكر أن آية سماحة عُرض لها مؤخرًا مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، إسماعيل فرغلي، مصطفى أبو سريع، محسن صبري، ميران عبدالوارث، زينب العبد، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد عبدالعظيم.

اقرأ أيضا..

أول تعليق من أشرف عبدالباقي عن مشاركة فيلم ابنته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

أبرزهم عمرو موسى ومحمود قابيل.. نجوم الفن والسياسة في عزاء مصطفى فهمي

آية سماحة مهرجان الجونة السينمائي انستجرام آية سماحة إطلالة آية سماحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أنا تخينة بسبب الدواء".. أسما شريف منير ترد على انتقادات إطلالتها في مهرجان الجونة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)