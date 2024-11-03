بالفيديو.. آية سماحة تكشف سبب ارتدائها بدلة رجالي في مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة آية سماحة على ارتدائها ملابس جريئة في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت اية سماحة خلال لقائها ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام: "في إطلالة حلوة، وإطلالة وحشة، بس إطلالة مثيرة للجدل دي أنا مش فاهمها، أنا لبست بدلة رجالي في أول يوم من مهرجان الجونة السينمائي، وهي كانت جريئة شوية، ولكن بالنسبة لي مش جريئة لأني بحب أنوع وأبقى مرتاحة في اللي أنا لابسه".

ظهرت الفنانة آية سماحة في اليوم السابع من فعاليات اليوم السابع بـ بدلة سوداء اللون.

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جدير بالذكر أن آية سماحة عُرض لها مؤخرًا مسلسل "عمر أفندي" بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، إسماعيل فرغلي، مصطفى أبو سريع، محسن صبري، ميران عبدالوارث، زينب العبد، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد عبدالعظيم.

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