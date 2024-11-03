نسرين طافش تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. فيديو

كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة نسرين طافش عن مواصفات فتى أحلامها، وذلك خلال لقائها على هامش مهرجان الجونة السينمائي، بدورته السابعة.

وقالت نسرين بالفيديو: "الموضوع مش واخد حيز من تفكيري، الموضع إذا صار ولاقيت الشخص المناسب طبعًا هكون مبسوطة وسعيدة مش هكون زعلانة بس، بس إذا صارت لحالها أنا ما عم بسعى لها ولا عم دور عليها، ولا حاليًا في بالي مركزة في شغلي، وغالبًا لما الواحد بيركز في القصة بتبوظ فـ أنا تركتها على رب العالمين، إذا ظبطت تمام ما ظبطت أنا سعيدة في حياتي وناجحة ومنجزة وعندي ناس بيحبوني وبحبهم يعني راضية الحمد لله وسعيدة".

وتابعت: "والناس بتقول كل ما الواحدة كبرت بتقلل من شروطها، لكن أنا صار شروطي أصعب من إي وقت ما بدي أقول صعبة بس بتناسبني عقليتي صارت مو زمان، يعني زمان كان عندي مواصفات معينة وضفت عليها مواصفات أكتر، وبيكفي إنه يكون رجل حقيقي بالأفعال والتصرفات وشهامته ويكون حنون، ويكون سند فيه احتواء".

يذكر أن نسرين طافش تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي.

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