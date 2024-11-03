محمد رمضان ينشر صورًا من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيا النجم محمد رمضان، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ونشر "رمضان" صور من الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب معلقًا: "حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2024".

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلما روائيا طويلا ووثائقيا، إضافة إلى 16 فيلما قصيرا من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

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