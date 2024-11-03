حسين فهمي: متمسك بارتداء ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الزي الرسمي

كتبت- منى الموجي:

أكد النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تمسكه بأن يرتدي حضور المهرجان الملابس الرسمية.

وقال حسين في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأحد 3 نوفمبر للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي: "متمسك جدا بارتداء الملابس الرسمية، وتكون البلاك تاي، لأنه الزي الرسمي في كل المهرجانات الدرجة الأولى المحترمة، وأرجو من رجال الصحافة المحترمين والمصورين يلتزموا بهذا لأنه يمنح شكل أفضل لينا جميعا".

شهد المؤتمر حضور عدد كبير من صناع الفن، بينهم: محمود حميدة، أحمد حافظ، درة، محمد العدل، الدكتور خالد عبدالجليل.

تنطلق فعاليات المهرجان في الفترة من ١٣ نوفمبر وحتى ٢٢ من نفس الشهر.