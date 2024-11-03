العرض الأول لفيلم "أبو جودي" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٥

كتبت- منى الموجي:

يشارك الفيلم الروائي القصير "أبو جودي" في الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عرضه الأول، ضمن مسابقة الفيلم القصير.

فيلم "أبو جودي" فكرة وإخراج عادل أحمد يحيى، إنتاج كل من حواديت فيلمز للمنتج معتز عبد الوهاب، وريد ستار فيلمز للمنتجين صفي الدين محمود وباهو بخش، وجراج آرت برودكشنر للفنان والمنتج أحمد مجدي، تصوير ديشا هشام، ومهندسة ديكور نورا فوزي، ومونتاج محمد ممدوح، ومن بطولة عماد غنيم والطفلة جنى.

تدور أحداث فيلم "أبو جودي" في يوم واحد، حيث تستمتع جودي، ذات العشر سنوات بقضاء يومها بصحبة والدها أثناء تأديته عمله، يتنقلان بين شوارع القاهرة على دراجة نارية، إلا أن يحدث موقف سيغير علاقتهما للأبد.

أعرب المخرج عادل يحيى عن سعادته بعرض الفيلم في مهرجان القاهرة وحماسه لمشاهدة الفيلم ومناقشته مع الجمهور المصري قبل بدء رحلته العالمية.

عادل أحمد يحيى، مخرج مصري من مواليد ١٩٩٠، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج. قدم فيلمه الروائي القصير الأول "ندى" في ٢٠١٨ كمشروع تخرج حصل من خلاله على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية والمحلية، ويعمل حاليًا على إخراج فيلمه الروائي الطويل الأول. يحرص المخرج عادل يحيى في أفلامه على تناول قضايا إنسانية عادة ما يُغض الطرف عنها، تجذب انتباهه في الحياة اليومية بسبب مواقف عادية لكنها تدفعه للتفكير فيما وراء هذه المواقف.