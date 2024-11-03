مهرجان الجونة

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بسبب إطلالتها.. نيللي كريم تتصدر تريند "جوجل"

11:24 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
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    نيللي كريم بالجونة
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    نيللي كريم في أحدث ظهور
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    نيللي كريم تتألق في ختام الجونة
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كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة نيللي كريم محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد إطلالتها الأخيرة، بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

ونشرت نيللي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مهرجان الجونة السينمائي.. لقد كان أسبوعًا رائعًا مليئًا بالإبداع وشغف السينما والمشاعر الإيجابية، نراكم العام المقبل".

وظهرت نيللي، بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود، و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي.

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نيللي كريم مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن
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