مهرجان الجونة

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"محتشمة وأنيقة".. ألبوم صور نجمات تألقن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي

10:17 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش
  • عرض 50 صورة
    كندة علوش
  • عرض 50 صورة
    حوار مع المخرجة جوانا حاجي توما والمخرج اللبناني خليل جريج في الجونة
  • عرض 50 صورة
    حوار مع المخرجة جوانا حاجي توما والمخرج اللبناني خليل جريج في الجونة
  • عرض 50 صورة
    حوار مع المخرجة جوانا حاجي توما والمخرج اللبناني خليل جريج في الجونة
  • عرض 50 صورة
    يسرا ببدلة رجالي من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    بشرى ببدلة رجالي من فعاليات مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    بشرى ببدلة رجالي من مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    نجمات يتألقن بالبدلة الرجالي في مهرجان الجونة
  • عرض 50 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    الفنانة سلوى محمد علي
  • عرض 50 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (13)
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (12)
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (14)
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (15)
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي وزوجها محمد فراج
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي وزوجها محمد فراج
  • عرض 50 صورة
    بسنت شوقي وزوجها محمد فراج
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كتب- مروان الطيب:

بالرغم من انتهاء مهرجان الجونة السينمائي وختام دورته السابعة أمس الجمعة إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حرصوا على إبداء رأيهم في إطلالات النجمات

وتنافست النجمات على الظهور على السجادة الحمراء في أفضل صورة من حيث الفساتين والاكسسوارات وتسريحات الشعر وفقا لأحدث صيحات الموضة العالمية.

وتميزت عدد من النجمات عن غيرهن بارتداء فساتين صنفها الجمهور بالأكثر أناقة وحشمة ومن بين هذه النجمات، تصدرت الفنانة كندة علوش قائمة النجمات الأكثر حشمة إذ ارتدت فستان بسيط ومحتشم خلال فاعيات أيام المهرجان.

وظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان أحمر محشتم بدون فتحات في حفل ختام المهرجان الذي اختتم دورته السابعة أمس الجمهة وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.

كندة علوش فساتين محتشمة فساتين محتشمة في مهرجان الجونة بسنت شوقي سلوى محمد علي فساتين النجمات
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