"محتشمة وأنيقة".. ألبوم صور نجمات تألقن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي

طلاب أكاديمية MBC ونجوم السعودية يشاركون في نشاطات وفعاليات على هامش

كتب- مروان الطيب:

بالرغم من انتهاء مهرجان الجونة السينمائي وختام دورته السابعة أمس الجمعة إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حرصوا على إبداء رأيهم في إطلالات النجمات

وتنافست النجمات على الظهور على السجادة الحمراء في أفضل صورة من حيث الفساتين والاكسسوارات وتسريحات الشعر وفقا لأحدث صيحات الموضة العالمية.

وتميزت عدد من النجمات عن غيرهن بارتداء فساتين صنفها الجمهور بالأكثر أناقة وحشمة ومن بين هذه النجمات، تصدرت الفنانة كندة علوش قائمة النجمات الأكثر حشمة إذ ارتدت فستان بسيط ومحتشم خلال فاعيات أيام المهرجان.

وظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان أحمر محشتم بدون فتحات في حفل ختام المهرجان الذي اختتم دورته السابعة أمس الجمهة وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني.