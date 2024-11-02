مهرجان الجونة

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ضحك ولعب وقُبلات..100صورة لقطات نجمات مهرجان الجونة على السجادة الحمراء

08:40 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 93 صورة
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي في مهرجان الجونة 2023 (1)
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي في مهرجان الجونة 2023 (2)
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي بمهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي بمهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي بمهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي بمهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي بمهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    أمينة خليل تستقبل أسماء جلال بالأحضان وتهنئها على فيلمها
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (3)
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (4)
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (5)
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (6)
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (10)
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (13)
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي تتألق على السجادة الحمراء
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي تخطف الأنظار من حفل ختام الجونة
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي تخطف الأنظار من مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي من كواليس حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي على الريد كاربت
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي بإطلالة جذابة من ختام الجونة السينمائي
  • عرض 93 صورة
    سارة عبد الرحمن
  • عرض 93 صورة
    منة شلبي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    منة شلبي من ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 93 صورة
    منة شلبي من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    قبلة من منة شلبي لجمهورها في ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (5)
  • عرض 93 صورة
    فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 93 صورة
    فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (8)
  • عرض 93 صورة
    فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (9)
  • عرض 93 صورة
    فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (6)
  • عرض 93 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال من مشاركتها في ندوة فيلم الفستان الأبيض
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال من مشاركتها في ندوة فيلم الفستان الأبيض
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال من مشاركتها في ندوة فيلم الفستان الأبيض
  • عرض 93 صورة
    اسماء جلال
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال (4)
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال (3)
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال على الريد كاربت
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال تتألق على الريد كاربت
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    الفنانة أسماء جلال
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (6)
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة (17)
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 93 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
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كتب- مروان الطيب:

بالرغم من انتهاء مهرجان الجونة السينمائي وختام دورته السابعة أمس الجمعة، إلا أن لنجمات الفن لقطات لا تنسى على السجادة الحمراء.


حرصت عدد من النجمات على مشاركة جمهورهن العديد من المواقف الطريفة طوال الفعاليات، والتقطت عدسات الكاميرات هذه المواقف بطريقة عفوية ولاقت إعجاب الحضور إلى جانب رواد "السوشيال ميديا".

منة شلبي

خطفت الفنانة منة شلبي الأنظار بعدد من الإطلالات المميزة طوال فترة الفعاليات، وحرصت منة على مداعبة الكاميرات وقامت بإعطاء قبلة على الريد كاربت، والتقطت العديد من الصور التذكارية ولاقت الصور والقبلة إعجاب جمهورها.


أسماء جلال

حرصت الفنانة أسماء جلال على حضور فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، وظهرت أسماء على الريد كاربت مرتدية فستان أحمر ساحر خطفت به الأنظار وحرصت على إعطاء قبلة لجمهورها من الحضور، وحازت إطلالاتها إعجاب جمهورها ومتابعيها، كما شاركت أسماء الغناء مع الفنان محمد الشرنوبي أغنية إعلانها والتقطت الكاميرات مقاطع فيديو لها وهي مندمجة في الغناء.


داليا شوقي

أطلت الفنانة داليا شوقي على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بفستان جرئ، والتقطت العديد من الصور التذكارية، وحرصت داليا على الترحيب بالمتواجدين وقامت بمنحهم قبلة وحازت إطلالتها وجرأتها على إعجاب الجميع.


سلوى محمد علي

خطفت الفنانة القديرة سلوى محمد علي الأنظار فور وصولها على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة هذا العام، وحرصت على دعم القضية الفلسطينية على طريقتها مرتدية شال فلسطيني حاز على إعجاب حضور المهرجان إلى جانب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.


سارة عبد الرحمن

فاجأت الفنانة سارة عبدالرحمن حضور حفل ختام مهرجان الجونة، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللونين الأسود والأحمر، وبعدها بدقائق قامت سارة بخلع جزء من الفستان ليظهر الفستان بالكامل باللون الأحمر وحازت اللقطة على إعجاب المتواجدين.

أسماء جلال أمينة خليل مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي ضحك النجمات السجادة الحمراء قبلات النجمات
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