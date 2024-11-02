"الجونة" يبرز فيديو لإطلالة أسماء جلال في حفل ختام المهرجان

كتب- هاني صابر:

شارك الحساب الرسمي لمهرجان الجونة على إنستجرام، مقطع فيديو للفنانة أسماء جلال يبرز إطلالتها بحفل ختام الدورة السابعة للمهرجان.

ونشر حساب الجونة، الفيديو، وحمل تعليق: "بعد أسبوع حافل بالفعاليات والأفلام والنقاشات مع صناع الأفلام.. اليوم نحتفل بختام مهرجان الجونة السينمائي في نسخته السابعة".

وخطفت أسماء جلال، الأنظار على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالتها الجريئة.

وأختتمت أمس الجمعة 1 نوفمبر، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وشهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة هذا العام العديد من العروض الأولى لعدد من الأعمال السينمائية الهامة في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب العديد من التكريمات والندوات والجلسات الحوارية منها تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الإستثنائية.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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