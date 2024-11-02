تامر حبيب وأحمد مجدي يرقصان مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد مجدي والمؤلف تامر حبيب، وهما يرقصان مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي ليلة حفل ختام الدورة السابعة لهذا العام.

وأقيم مساء أمس الجمعة، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بحضور كوكبة من نجوم الفن، وشهد توزيع الجوائز للأفلام الفائزة.

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1نوفمبر .

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلما روائيا طويلا ووثائقيا، إضافة إلى 16 فيلما قصيرا من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.