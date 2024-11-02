مهرجان الجونة

إعلان

تامر حبيب وأحمد مجدي يرقصان مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور وفيديو)

11:49 ص السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أحمد مجدي يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (3)
  • عرض 14 صورة
    أحمد مجدي يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (4)
  • عرض 14 صورة
    أحمد مجدي يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (5)
  • عرض 14 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (1)_1
  • عرض 14 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (2)_1
  • عرض 14 صورة
    أحمد مجدي يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (2)
  • عرض 14 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (4)_1
  • عرض 14 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (5)_1
  • عرض 14 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (3)_1
  • عرض 14 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (7)
  • عرض 14 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (6)_1
  • عرض 14 صورة
    أحمد مجدي يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (6)
  • عرض 14 صورة
    تامر حبيب يرقص مع فتى السجادة الحمراء بالجونة (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد مجدي والمؤلف تامر حبيب، وهما يرقصان مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي ليلة حفل ختام الدورة السابعة لهذا العام.

وأقيم مساء أمس الجمعة، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بحضور كوكبة من نجوم الفن، وشهد توزيع الجوائز للأفلام الفائزة.

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1نوفمبر .

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلما روائيا طويلا ووثائقيا، إضافة إلى 16 فيلما قصيرا من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

تامر حبيب الفنان أحمد مجدي مهرجان الجونة رقص تامر حبيب وأحمد مجدي حفل ختام مهرجان الجونة ختام مهرجان الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على القائمة الكاملة لجوائز النسخة السابعة من مهرجان "الجونة السينمائي"

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)