محمد رمضان يشعل حفل ختام مهرجان الجونة بأغانيه (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم محمد رمضان، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقدم رمضان، مجموعة من أغانيه التي يحبها الجمهور له، وتفاعل الحضور معه بالغناء والرقص.

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1نوفمبر .

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلما روائيا طويلا ووثائقيا، إضافة إلى 16 فيلما قصيرا من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.