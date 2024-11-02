أسماء جلال ومنة شلبي وداليا شوقي.. شاهد قبلات النجوم في حفل ختام مهرجان الجونة

كتب- مروان الطيب:

خطفت العديد من نجمات الفن الأنظار في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم مساء الجمعة بمدينة الجونة.

وكان أبرزهم الفنانة أسماء جلال، الفنانة منة شلبي، والفنانة داليا شوقي.

وإليكم أبرز قبلات نجمات الفن على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة:

منة شلبي

خطفت الفنانة منة شلبي الأنظار فور وصولها السجادة الحمراء لفعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وظهرت منة وهي ترتدي فستان أنيق خطفت به الأنظار وحرصت على الترحيب بالمتواجدين من جمهورها بقبلة على الريد كاربت، والتقطت العديد من الصور التذكارية وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.



أسماء جلال

حرصت الفنانة أسماء جلال على حضور فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، وظهرت أسماء على الريد كاربت مرتدية فستان أحمر ساحر خطفت به الأنظار وحرصت على إعطاء قبلة لجمهورها من الحضور، وحازت إطلالاتها إعجاب جمهورها ومتابعيها.



داليا شوقي

أطلت الفنانة داليا شوقي على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بفستان جرئ، والتقطت العديد من الصور التذكارية، وحرصت داليا على الترحيب بالمتواجدين وقامت بمنحهم قبلة وحازت إطلالتها وجرأتها على إعجاب الجميع.

اقرأ أيضا:

من الجونة.. بشرى تطالب بعودة احتفالية عيد الفن بعد توقفها



