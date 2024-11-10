أحمد شوقي يوضح لـ"مصراوي" معايير اختيار مشاريع "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"

كتبت- منى الموجي:

أكد الناقد أحمد شوقي رئيس برنامج "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام" في الدورة السابعة من "الجونة السينمائي" أن المهرجان منذ تأسيسه وهو من المهرجانات القليلة التي اهتمت من دورتها الأولى بوجود برنامج الصناعة، لافتا إلى أن المهرجانات عادة تبدأ بعروض أفلام ثم يأتي اهتمامها ببرنامج لدعم المشاريع فيما بعد.

وتابع شوقي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "انتشال التميمي مدير المهرجان في دوراته الستة السابقة كان يرى أن المهرجان المُقام في هذا المكان الجميل مناسب ليكون نقطة لانطلاق الصناعة ودعم الأفلام، وأصر أن يتم ذلك من خلال برنامج لتمويل الأفلام وتواجد الشركات المانحة للجوائز، والتي تزيد من عام لآخر حتى وصلت هذه الدورة لـ400 ألف دولار".

وأشار إلى أن الأعوام الماضية شهدت مشاركة الأفلام التي كانت مشاريع حصلت على دعم من الجونة السينمائي في مهرجانات سينمائية كبرى مثل فينيسيا وكان.

وبسؤاله عن المعايير التي على أساسها يتم اختيار الأفلام للمنافسة في سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، قال شوقي "هناك معايير شكلية، تتمثل في أن يقدم المشروع استمارة مكتملة تضم كل المعلومات والوثائق المطلوبة، كما نطلب معالجة للفيلم وميزانية تفصيلية وخطة تمويل، ومعرفة كيف سيوفر صاحب المشروع الميزانية، وكلمة من المخرج وأخرى من المنتج، والعقود المبرمة في حال وجودها، والذي لا يملك كل ما سبق لا يتم قبوله، وهذا العام استقبلنا 230 مشروعا مؤهلين شكليا لسيني جونة، واخترنا منها 21 فقط".

وأكد شوقي إلى وجود معايير أخرى يجب توافرها في المشاريع المشاركة، تتعلق بالجودة الفنية وتناولها قصصا مهمة وجذابة بمعالجات جديدة وموضوع شيق ويهم العالم: "ننظر أيضا إلى من هو المخرج والمنتج، وهل المشروع هو التجربة الأولى للمخرج أم له أعمال سابقة، ثم تحدث تصفية ونتناقش لعمل توازن باختيار أفلام وثائقية مثل الروائية تقريبا، وكذلك نراعي وجود توازن بين المخرجين والمخرجات، ليس بالضرورة أن يكون هناك تساوي في العدد، ولكن نهتم بأن تكون النسبة معقولة بين الرجال والنساء".

وتابع "ونهتم بوجود توازن بين الدول العربية، وهذا العام، كان لدينا مشاريع من: لبنان، السودان، اليمن وسوريا، حرصنا على الاهتمام بدول لا تنتج سينما باستمرار ولكن تمتلك مواهب تستحق الدعم، ويكون فيه مخرجين جدد يستحقون الدعم ومخرجين لديهم خبرة أكثر ومشاريع جديدة تُقدم لأول مرة للعالم أو عندها بعض الخبرة تقدمت في مهرجانات أخرى ومنصات ثانية وكونت بعض التمويل وتحتاج أن تُكمل رحلتها".

وشدد شوقي على حرص سيني جونة على اختيار مشروعات طموحة وذكية وجريئة وغريبة، للمراهنة عليها بأنها ستُعرض قريبا في الجونة وفي المهرجانات الأخرى.

جدير بالذكر أن الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي أقيمت فعالياتها في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر الجاري، وشهدت تكريم النجم الكبير محمود حميدة في حفل الافتتاح، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن وصنّاعه من مختلف أنحاء العالم.