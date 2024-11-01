"لما ربنا يأذن".. أسماء جلال تكشف موقفها من الزواج وارتداء الفستان الأبيض

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة أسماء جلال عن رأيها في دورها بمسلسل "الفستان الأبيض"، وموقفها من الزواج الفترة المقبلة.

وعن مناقشة فيلم "الفستان الأبيض" قضية التحرش، قالت أسماء في لقائها ببرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "انستجرام": "حاسة إن التحرش ملوش علاقة بالنسائية وذكورية، هي حاجة كلها نتفق عليها ولازم نسلط الضوء عليها ونناقشها أكتر عشان يبقى عندنا وعي، أتمنى ان احنا نكتر من هذه الأجواء ونحط خط كبير تحت الحاجات دي".

وعن ظهورها بأكثر من إطلالة في مهرجان الجونة ليست باللون الأبيض، ردت: "ماجتش في بالي أصلا، لأن الأبيض مش لوني أوي بيبقى على حسب الاوبشن المتاح قدامي والمزاج واللي مطبوظ على جسمي، لكن أنا مابحبش الابيض، لو خارجة هبقى عايزة البس لون معين، لكن الأبيض بحس انه ممل".

أما عن زواجها، أوضحت: "معنديش أي فكرة لما ربنا يأذن، لكن لازم في الفرح هلبس أبيض".

وشاركت أسماء جلال في فيلم "الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.

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