فنانة تخلع جزء من الفستان وأخرى تدعم فلسطين.. لقطات النجمات في ختام الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

أثارت العديد من نجمات الفن الجدل بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وحرص العديد على الظهور بكامل أناقتهن فمنهن من قامت بتغيير جزء من فستانها على الريد كاربت، وأخرى دعمت القضية والشعب الفلسطيني بارتداء الشال الفلسطيني ولاقت الإطلالات إعجاب الحضور وإشادة رواد "السوشيال ميديا".

ونقدم لكم في هذا التقرير لقطات لنجمات الفن على ريد كاربت حفل ختام الجونة السينمائي:

سارة عبد الرحمن

تألقت الفنانة سارة عبد الرحمن على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت مرتدية فستان باللونين الأحمر والأسود وبعدها بدقائق قامت بتغيير جزء من الفستان ليتحول إلى اللون الأحمر.

سلوى محمد علي

تألقت الفنانة سلوى محمد علي على السجادة الحمراء، وحرصت على دعم الشعب والقضية الفلسطيني على طريقتها، وظهرت مرتدية فستان مغطى بالكامل بالشال الفلسطيني.

داليا شوقي

خطفت الفنانة داليا شوقي الأنظار وظهرت مرتدية فستان جريء على الريد كاربت، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية، وحازت الإطلالة على إعجاب الحضور.

أمينة خليل

ارتدت الفنانة أمينة خليل فستان باللونين الأسود والذهبي على الريد كاربت ظهرت خلاله بإطلال جذابة، لاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

جيهان الشماشرجي

حضرت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان أسود ساحر خطفت به الأنظار فور وصولها على السجادة الحمراء لحفل الختام، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية.

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