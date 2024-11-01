مخرجة "شكرا لأنك تحلم معنا": "أهدي جائزة الجونة السينمائي لأقوى وأشجع نساء بالعالم"

الجونة- منى الموجي:

عبرت المخرجة ليلى عباس عن سعادتها بفوز فيلمها "شكرا لأنك تحلم معنا" بجائزة أفضل فيلم روائي عربي طويل من مهرجان الجونة السينمائي مناصفة مع فيلم ماء العين.

وقالت في كلمتها بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي "الحرية لفلسطين والسلام للبنان، كنت أحب أكون بستلم الجائزة في وقت أفضل، وبشكر كتير ناس وكل الداعمين والطاقم والأستاذ كامل الباشا، وامبارح سألتني صحفية لمين أهدي الحائزة إذا ربحت، وأنا أهديها طبعا لأجمل وأشجع وأقوى نساء في العالم كله، نساء فلسطين".

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، توزيع جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي، جائزة مالية قدرها 20,000 دولار أمريكي، وجاءت مناصفة بين فيلم "شكراً لأنك تحلم معنا!" (فلسطين، ألمانيا، السعودية، قطر، مصر) من إخراج ليلى عباس وفيلم "ماء العين" (تونس، فرنسا، كندا) من إخراج مريم جعبر.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.