مهرجان الجونة

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كامل الباشا: غمرتوني بالجوائز.. شكرا الجونة وشكرا مصر الحبيبة

10:44 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

النجم الفلسطيني كامل الباشا

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الجونة- منى الموجي:
عبر النجم الفلسطيني كامل الباشا عن سعادته بفوز فيلمه "برتقالة من يافا" بجائزة نجمة الجونة الفضية مناصفة مع فيلم "كيف استعدنا والدتنا".
وقال أثناء استلامه الجائزة "غمرتوني بالجوائز، شكرا الجونة، شكرا لجنة التحكيم، شكرا مصر على طول"، وقال المخرج محمد المغني "شكرا مصر الحبيبة دائما".
ونال جائزة نجمة الجونة الفضية مناصفة "كيف استعدنا والدتنا" من إخراج جونكالو وادينغتون | البرتغال و"برتقالة من يافا"، من إخراج محمد المُغنّي |فلسطين، بولندا، فرنسا، بينما حصد فيلم "مد وجزر" من إخراج ناي طبَّارة، لبنان، قطر، الولايات المتحدة، الجائزة البرونزية.

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