مهرجان الجونة

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فيلم "أثر الأشباح" يحصل على نجمة مهرجان الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل

10:42 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

آدم بيسا

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الجونة- منى الموجي:
شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، فوز فيلم "الفتيات يبقين فتيات" (الهند، فرنسا، النرويج، الولايات المتحدة) من إخراج شوتشي تالاتي، بجائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي، وقدرها 15,000 دولار أمريكي.

أما نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي، فقد ذهبت إلى فيلم "المملكة" (فرنسا) من إخراج جوليان كولونا، قدرها 25,000 دولار أمريكي.

فيما فاز فيلم "أثر الأشباح" (فرنسا، ألمانيا، بلجيكا) للمخرج جوناثان ميلي، بنجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي، قدرها 50,000 دولار أمريكي.


مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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