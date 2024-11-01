مهرجان الجونة

إعلان

مخرجة "مد وجزر" تتسلم جائزتها من مهرجان الجونة باكية: "صعب الواحد ينبسط وشعبه بينهار"

10:39 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

المخرجة اللبنانية الشابة ناي طبارة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الجونة- منى الموجي:
تسلمت المخرجة اللبنانية الشابة ناي طبارة جائزتها عن فيلم "مد وجزر" من مهرجان الجونة السينمائي في ختام الدورة السابعة اليوم الجمعة 1 نوفمبر، باكية حزنا على ما يعيشه بلدها لبنان.
وقالت "صعب الواحد ينبسط وهو بيشوف شعبه بينهار، السينما كمان تقدر تحارب وتخلي قصصنا عايشة على الشاشة"

وشهد حفل توزيع جوائز مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، فوز الفيلم الفلسطيني "ما بعد يفوز" بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير، وهو من إخراج مها حاج | فلسطين، إيطاليا، فرنسا، بينما نال جائزة نجمة الجونة الفضية كل من "كيف استعدنا والدتنا" من إخراج جونكالو وادينغتون | البرتغال و"برتقالة من يافا"، من إخراج محمد المُغنّي |فلسطين، بولندا، فرنسا، بينما حصد فيلم "مد وجزر" من إخراج ناي طبَّارة، لبنان، قطر، الولايات المتحدة، الجائزة البرونزية.

ناي طبارة مد وجزر مهرجان الجونة السينمائي ختام مهرجان الجونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فيلم "أثر الأشباح" يحصل على نجمة مهرجان الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)