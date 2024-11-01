مخرجة "مد وجزر" تتسلم جائزتها من مهرجان الجونة باكية: "صعب الواحد ينبسط وشعبه بينهار"

الجونة- منى الموجي:

تسلمت المخرجة اللبنانية الشابة ناي طبارة جائزتها عن فيلم "مد وجزر" من مهرجان الجونة السينمائي في ختام الدورة السابعة اليوم الجمعة 1 نوفمبر، باكية حزنا على ما يعيشه بلدها لبنان.

وقالت "صعب الواحد ينبسط وهو بيشوف شعبه بينهار، السينما كمان تقدر تحارب وتخلي قصصنا عايشة على الشاشة"

وشهد حفل توزيع جوائز مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، فوز الفيلم الفلسطيني "ما بعد يفوز" بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير، وهو من إخراج مها حاج | فلسطين، إيطاليا، فرنسا، بينما نال جائزة نجمة الجونة الفضية كل من "كيف استعدنا والدتنا" من إخراج جونكالو وادينغتون | البرتغال و"برتقالة من يافا"، من إخراج محمد المُغنّي |فلسطين، بولندا، فرنسا، بينما حصد فيلم "مد وجزر" من إخراج ناي طبَّارة، لبنان، قطر، الولايات المتحدة، الجائزة البرونزية.