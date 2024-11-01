مهرجان الجونة

إعلان

أحمد حاتم وأمير عيد وأحمد مالك يتألقون في حفل ختام مهرجان الجونة

10:35 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أحمد حاتم من حفل ختام الجونة
  • عرض 14 صورة
    أحمد مالك من ختام الجونة
  • عرض 14 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 14 صورة
    الفنان أحمد حاتم
  • عرض 14 صورة
    أحمد حاتم
  • عرض 14 صورة
    الفنان أمير عيد
  • عرض 14 صورة
    أمير عيد من الريد كاربت
  • عرض 14 صورة
    الفنان أحمد مالك
  • عرض 14 صورة
    أمير عيد من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 14 صورة
    أمير عيد من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 14 صورة
    أمير عيد
  • عرض 14 صورة
    أمير عيد من السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 14 صورة
    أحمد مالك من حفل ختام مهرجان الجونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الظهور بكامل أناقتهم في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام مساء الجمعة بمدينة الجونة.

وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد مالك الذي ظهر مرتديًا بدلة رمادي أنيقة، إلى جانب الفنان أمير عيد الذي ظهر مرتديًا بدلة كلاسيك ونظارة شمسية، كما شاركهما التألق على الريد كاربت الفنان أحمد حاتم الذي ارتدى بدلة سوداء لفت بها الأنظار.

وكان من أبرز حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة أمينة خليل، الفنان محمد رياض، الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة ركين سعد، الفنانة اية سماحة، الفنان أحمد خالد صالح، الموسيقار هشام نزيه، الفنانة أروى جودة، الفنان الفنانة ميس حمدان، الفنانة ميساء مغربي، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة سلوى محمد علي، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، السيناريست إنجي علاء، الفنانة داليا مصطفى، أيمن الأمير وندى رياض مخرجا الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما"، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة هاجر السراج، الفنان أحمد حاتم، الفنان عمر الشناوي، الفنان سيد رجب، الفنان نبيل عيسى، الفنانة أسماء جلال، الكاتبة فاطمة نعوت، الفنان أحمد مجدي.

ختام مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي إطلالات الجونة أحمد مالك أحمد حاتم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مخرجة "مد وجزر" تتسلم جائزتها من مهرجان الجونة باكية: "صعب الواحد ينبسط وشعبه بينهار"

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)