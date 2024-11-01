أحمد حاتم وأمير عيد وأحمد مالك يتألقون في حفل ختام مهرجان الجونة

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الظهور بكامل أناقتهم في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام مساء الجمعة بمدينة الجونة.

وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد مالك الذي ظهر مرتديًا بدلة رمادي أنيقة، إلى جانب الفنان أمير عيد الذي ظهر مرتديًا بدلة كلاسيك ونظارة شمسية، كما شاركهما التألق على الريد كاربت الفنان أحمد حاتم الذي ارتدى بدلة سوداء لفت بها الأنظار.

وكان من أبرز حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة أمينة خليل، الفنان محمد رياض، الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة ركين سعد، الفنانة اية سماحة، الفنان أحمد خالد صالح، الموسيقار هشام نزيه، الفنانة أروى جودة، الفنان الفنانة ميس حمدان، الفنانة ميساء مغربي، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة سلوى محمد علي، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، السيناريست إنجي علاء، الفنانة داليا مصطفى، أيمن الأمير وندى رياض مخرجا الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما"، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة هاجر السراج، الفنان أحمد حاتم، الفنان عمر الشناوي، الفنان سيد رجب، الفنان نبيل عيسى، الفنانة أسماء جلال، الكاتبة فاطمة نعوت، الفنان أحمد مجدي.