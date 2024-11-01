مهرجان الجونة

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الفلسطيني "شكراً لأنك تحلم معنا" و"ماء عين" يحصدان نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي

10:34 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

الفلسطيني ''شكراً لأنك تحلم معنا'' و''ماء عين''

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الجونة- منى الموجي:

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، توزيع جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي، جائزة مالية قدرها 20,000 دولار أمريكي، وجاءت مناصفة بين فيلم "شكراً لأنك تحلم معنا!" (فلسطين، ألمانيا، السعودية، قطر، مصر) من إخراج ليلى عباس وفيلم "ماء العين" (تونس، فرنسا، كندا) من إخراج مريم جعبر.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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