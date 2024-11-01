مهرجان الجونة

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"قلعت جزء من الفستان".. سارة عبدالرحمن تخطف الأنظار بطريقتها في مهرجان الجونة

10:23 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (2)
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    سارة عبد الرحمن
  • عرض 12 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 12 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (13)
  • عرض 12 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (10)
  • عرض 12 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 12 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (3)
  • عرض 12 صورة
    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (4)
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    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (5)
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    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (6)
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    سارة عبد الرحمن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
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كتب- معتز عباس:

خطفت الفنانة سارة عبد الرحمن الأنظار وعدسات التصوير في أحدث ظهور لها على "السجادة الحمراء"، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة.


دخلت سارة عبدالرحمن على "الريد كاربت" وهي ترتدي فستان باللون الأسود، ثم قامت بـسحب "سوستة" لتفاجئ الجميع مرتدية فستان أحمر ساحر.
وتُختتم اليوم الجمعة 1 نوفمبر، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

يحيي حفل الختام الفنان محمد رمضان، والمذاع مباشرة على قناة "القاهرة والناس".

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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