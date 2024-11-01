أمينة خليل تعلن عن "تنويه خاص" لـ"فجر كل يوم" بختام مهرجان الجونة.. وصناعه يهدونها لأطفال فلسطين

الجونة- منى الموجي:

عبرت الفنانة أمينة خليل، عن شعورها وشعور زملائها في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بالفخر لمشاهدة كل هذه الأعمال في هذه الدورة، موجهة الشكر إلى مهرجان الجونة السينمائي الذي منحهم هذه الفرصة.

وأشارت أمينة إلى مشاهدة اللجنة، 16 فيلما هذا العام، تحت شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية"، ليعلن بعدها أمير المصري عن حصول فيلم "فجر كل يوم" لأمير يوسف على تنويه خاص.

وأهدى صناع الفيلم، العمل، إلى أطفال فلسطين، معربين عن أمنيتهم في عودة هؤلاء الأطفال إلى منازلهم قريبا وانتهاء الكابوس الذي يعيشون فيه.

شارك في بطولة الفيلم الطفلان سليم مصطفى. كليوباترا، إخراج أمير يوسف، والذي استوحى قصة الفيلم من ذكريات والده عن مرحلة الطفولة.