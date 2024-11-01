مهرجان الجونة

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نجيب ساويرس: فخور أنني صاحب شعار مهرجان الجونة "سينما من أجل الإنسانية"

10:00 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

المهندس نجيب ساويرس

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الجونة- منى الموجي:

قدم مؤسس امهرجان الجونة ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية، جائزة سينما من أجل الإنسانية التي يمنحها الجمهور، وذلك خلال حفل ختام النسخة السابعة من مهرجان الجونة، مساء اليوم الجمعة.

وقال نجيب "فخور لأنني صاحب شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية لأن السينما ليست فقط للتسلية بل يمكنها أن تكون وسيلة لتقديم رسائل مهمة".

وقال ساويرس في كلمته، إنه يتشرف بتقديم الجائزة، مؤكدا أن السينما تلعب دورا مهما في خدمة الإنسانية.

وبالنسبة له حينما يشاهد فيلما، وحينما يلمس قلبه وعقله يشعر بالفيلم، لذلك هو سعيد للغاية بتقديم الجائزة، معلنا أن الجائزة ذهبت إلى فيلم "مشقلب" لـ لوسيان بورجيلي وبان فقيه ووسام شرف.

من جهتها حاولت لوسيان بورجيلي التحدث عن الفيلم، لكنها لم تتمالك نفسها بسبب ما يحدث في لبنان، لتترك المساحة إلى زميليها لتوجيه التهنئة والشكر إلى جمهور الجونة، ويشيدا بلبنان وفلسطين، لمقاومتهما لما يحدث.

وعاد نجيب ساويرس مرة أخرى ليؤكد دعمه للبنان، وسعادته بتحقيق هذا البلد العربي للعديد من الجوائز في هذه الدورة.

ويشهد حفل الختام حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: نيللي كريم، منة شلبي، أمينة خليل، سيد رجب، سلوى محمد علي، أحمد مجدي.

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