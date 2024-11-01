مهرجان الجونة

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فيلم "أمانة البحر" يفوز بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير

09:51 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    فيلم ''أمانة البحر'' يفوز بجائزة نجمة الجونة
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الجونة- منى الموجي:

شهد حفل توزيع جوائز مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، فوز الفيلم القصير "أمانة البحر"، من إخراج هند سهيل | مصر، السويد، بجائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير.

فيما حصل الفيلم القصير، "فجر كل يوم "، من إخراج أمير يوسف | مصر على تنويه خاص،

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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