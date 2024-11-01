مهرجان الجونة

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بالصور.. فنانات تألقن باللون الأسود بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي

09:46 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الفنانة رانيا منصور
  • عرض 15 صورة
    النجمة نيللي كريم
  • عرض 15 صورة
    اية سماحة تخطف الأنظر من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 15 صورة
    اية سماحة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 15 صورة
    رانيا محمود ياسين من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 15 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 15 صورة
    سارة عبد الرحمن
  • عرض 15 صورة
    رانيا منصور من الريد كاربت
  • عرض 15 صورة
    أروى جودة
  • عرض 15 صورة
    ماريان خوري
  • عرض 15 صورة
    نيللي كريم من على الريد كاربت
  • عرض 15 صورة
    هاجر السراج
  • عرض 15 صورة
    نيللي كريم من حفل ختام مهرجان الجونة
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كتبت- منال الجيوشي

تصوير- علاء أحمد

حرصت عدد من الفنانات على ارتداء فساتين سوداء أنيقة، في حفل ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

ومن أبرز الفنانات اللاتي ارتدين فساتين سوداء بحفل ختام الجونة: جيهان الشماشرجي، هاجر سراج، الكاتبة إنجي علاء، المنتجة ماريان خوري، الكاتبة فاطمة ناعوت، الفنانة أروى جودة، الفنانة آية سماحة، الفنانة نيللي كريم، الفنانة رانيا منصور

وشهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة هذا العام العديد من العروض الأولى لعدد من الأعمال السينمائية الهامة في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب العديد من التكريمات والندوات والجلسات الحوارية منها تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الإستثنائية.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

إطلالات الجونة مهرجان الجونة السينمائي نيللي كريم ختام مهرجان الجونة
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