مهرجان الجونة

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الفيلم اللبناني" مشقلب" يفوز بجائزة سينما من أجل الإنسانية بمهرجان الجونة السينمائي

09:42 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

فيلم مشقلب

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الجونة- منى الموجي:

شهد حفل توزيع جوائز مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، فوز الفيلم اللبناني "مشقلب" بجائزة سينما من أجل الإنسانية، وهو من إخراج لوسيان بورجيلي، بان فقيه، وسام شرف، أريج محمود.

الفيلم يتناول أربع قصص قصيرة عن اضطرابات السنوات الأخيرة في لبنان. ترصد القصص الأثر النفسي الذي خلَّفه انهيار البلاد في جيل الشباب الذي يحاول حتى اليوم إيجاد طريقة لمواجهة كل هذا الظلم.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

فيلم مشقلب مهرجان الجونة السينمائي سينما من أجل الإنسانية ختام مهرجان الجونة
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