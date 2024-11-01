مهرجان الجونة

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غريبة وجريئة.. شاهد 50 صورة للنجمات في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

09:22 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 51 صورة
  • عرض 51 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 51 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 51 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 51 صورة
    أروى جودة
  • عرض 51 صورة
    أروى جودة
  • عرض 51 صورة
    أروى جودة
  • عرض 51 صورة
    أروى جودة
  • عرض 51 صورة
    أروى جودة
  • عرض 51 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    أحمد مالك
  • عرض 51 صورة
    أسماء جلال في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    حسام الحسيني في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    حسام الحسيني في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    حسام الحسيني في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    حضور نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    حضور نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    حضور نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة (3)
  • عرض 51 صورة
    جيهان الشماشرجي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    حضور نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (3)
  • عرض 51 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي (
  • عرض 51 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    آيه سماحة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة (2)
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة (1)
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    حضور نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 51 صورة
    نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة
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كتب - معتز عباس:
تصوير - علاء أحمد:

تألق عدد من نجوم الفن بإطلالات جريئة وملفتة للنظر في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة لعام 2024.

واختار بعضهم أزياء غير مألوفة وغريبة أشبه بملابس المنزل، مثل "بدلة"أحمد مالك، وفستان أروى جودة، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتداول صورهم بشكل كبير.

وظهرت العديد من النجمات بإطلالات غريبة وجريئة، أبرزهم أسماء جلال، وآية سماحة، وأروى جودة، وسلوى محمد علي، وغيرهم من النجوم والنجمات.

انطلق قبل قليل حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، في البلازا، بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: نيللي كريم، سيد رجب، سلوى محمد علي، إنجي علاء، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، كامل الباشا، منة شلبي، أمينة خليل، رانيا محمود ياسين، محمد رياض.

وتُختتم اليوم الجمعة 1 نوفمبر، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

يحيي حفل الختام الفنان محمد رمضان، والمذاع مباشرة على قناة "القاهرة والناس".

وشهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة هذا العام العديد من العروض الأولى لعدد من الأعمال السينمائية الهامة في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب العديد من التكريمات والندوات والجلسات الحوارية منها تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الإستثنائية.

ختام مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي إطلالات الجونة
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