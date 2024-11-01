غريبة وجريئة.. شاهد 50 صورة للنجمات في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

تألق عدد من نجوم الفن بإطلالات جريئة وملفتة للنظر في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة لعام 2024.

واختار بعضهم أزياء غير مألوفة وغريبة أشبه بملابس المنزل، مثل "بدلة"أحمد مالك، وفستان أروى جودة، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتداول صورهم بشكل كبير.

وظهرت العديد من النجمات بإطلالات غريبة وجريئة، أبرزهم أسماء جلال، وآية سماحة، وأروى جودة، وسلوى محمد علي، وغيرهم من النجوم والنجمات.

انطلق قبل قليل حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، في البلازا، بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: نيللي كريم، سيد رجب، سلوى محمد علي، إنجي علاء، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، كامل الباشا، منة شلبي، أمينة خليل، رانيا محمود ياسين، محمد رياض.

وتُختتم اليوم الجمعة 1 نوفمبر، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

يحيي حفل الختام الفنان محمد رمضان، والمذاع مباشرة على قناة "القاهرة والناس".

وشهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة هذا العام العديد من العروض الأولى لعدد من الأعمال السينمائية الهامة في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب العديد من التكريمات والندوات والجلسات الحوارية منها تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الإستثنائية.