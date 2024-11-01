"الجونة السينمائي" يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانين اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج

الجونة- منى الموجي:

شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، تقديم جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانين اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج، تقديراً لإسهاماتهما الاستثنائية في الفن المعاصر والسينما.

يُعرف الثنائي بأعمالهما الرائدة في مجالات السينما والتصوير الفوتوغرافي والتركيبات الفنية، إذ تتناول أعمالهما موضوعات معقدة تتعلق بالذاكرة والتاريخ والسرد القصصي. ومن بين أفلامهما البارزة "ذاكرة صندوق"، و"جمعية الصواريخ اللبنانية"، و"أريد أن أرى"، والتي حظيت بإشادة دولية في مهرجانات مرموقة مثل كان وبرلين وتورونتو.

وظهرت إبداعاتهما في معارض شهيرة حول العالم، مما عزز تأثيرهما على المشهد الفني والسينمائي العالمي. وقدمت الجائزة المخرجة ماريان خوري، التي أشادت برؤيتهما الفريدة ونهجهما التحويلي في السرد القصصي، مسلطة الضوء على استكشافهما المؤثر للسرديات التاريخية والذكريات الشخصية.

وأهدى الثنائي التكريم لبلدهما لبنان الذي يهاجم الآن "وما راح ننسى فلسطين وغزة"

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.