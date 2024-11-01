مهرجان الجونة

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داليا شوقي بإطلالة جريئة وجذابة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

09:06 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الفنانة داليا شوقي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 13 صورة
    داليا شوقي تخطف الأنظار من حفل ختام الجونة
  • عرض 13 صورة
    الفنانة داليا شوقي
  • عرض 13 صورة
    داليا شوقي تخطف الأنظار من مهرجان الجونة
  • عرض 13 صورة
    داليا شوقي من حفل ختام الجونة
  • عرض 13 صورة
    داليا شوقي من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 13 صورة
    داليا شوقي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 13 صورة
    داليا شوقي من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 13 صورة
    داليا شوقي من كواليس حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 13 صورة
    داليا شوقي
  • عرض 13 صورة
    داليا شوقي على الريد كاربت
  • عرض 13 صورة
    داليا شوقي بإطلالة جذابة من ختام الجونة السينمائي
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- علاء أحمد:
حرصت الفنانة داليا شوقي على حضور ريد كاربت فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة.

وخطفت داليا الأنظار فور وصولها وظهرت مرتدية فستان جرئ وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة أمينة خليل، الفنان محمد رياض، الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة ركين سعد، الفنانة اية سماحة، الفنان أحمد خالد صالح، الموسيقار هشام نزيه، الفنانة أروى جودة، الفنان الفنانة ميس حمدان، الفنانة ميساء مغربي، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة سلوى محمد علي، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، السيناريست إنجي علاء، الفنانة داليا مصطفى، أيمن الأمير وندى رياض مخرجا الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما"، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة هاجر السراج، الفنان أحمد حاتم، الفنان عمر الشناوي، الفنان سيد رجب، الفنان نبيل عيسى، الفنانة أسماء جلال، الكاتبة فاطمة نعوت، الفنان أحمد مجدي.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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