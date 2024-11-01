مهرجان الجونة

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بالصور.. فنانات خطفن الأنظار بفساتين بيضاء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

09:00 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة داليا مصطفى
  • عرض 10 صورة
    داليا مصطفى من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 10 صورة
    سلوى محمد علي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    داليا مصطفى من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    ميس حمدان من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    ميس حمدان من ختام مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة سلوى محمد علي
  • عرض 10 صورة
    ميس حمدان
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كتبت- منال الجيوشي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت عدد من النجمات بفساتين بيضاء أنيقة، في حفل ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

ومن أبرز النجمات اللاتي تألقن باللون الأبيض في حفل الختام، ميس حمدان، سلوى محمد علي، داليا مصطفى

وشهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة هذا العام العديد من العروض الأولى لعدد من الأعمال السينمائية الهامة في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب العديد من التكريمات والندوات والجلسات الحوارية منها تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الإستثنائية.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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