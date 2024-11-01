مهرجان الجونة

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بالصور.. أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي

08:53 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا من الريد كاربت
  • عرض 26 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
  • عرض 26 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا من السجادة الحمراء
  • عرض 26 صورة
    أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 26 صورة
    أروى جودة من السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 26 صورة
    الفنانة أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 26 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 26 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 26 صورة
    المنتج جمال العدل من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 26 صورة
    المنتج جمال العدل وزوجته من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 26 صورة
    الموسيقار هشام نزيه وزوجته
  • عرض 26 صورة
    خالد أبو بكر وزوجته من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 26 صورة
    عمرو منسي مع زوجته
  • عرض 26 صورة
    الكاتبة فاطمة نعوت
  • عرض 26 صورة
    محمد رياض ورانيا محمود ياسين من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 26 صورة
    محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين
  • عرض 26 صورة
    محمد فراج وبسنت شوقي يخطفان الأنظار من ريد كاربت ختام الجونة
  • عرض 26 صورة
    محمد فراج وبسنت شوقي
  • عرض 26 صورة
    محمد فراج وزوجته بسنت شوقي
  • عرض 26 صورة
    محمد رياض ورانيا محمود ياسين
  • عرض 26 صورة
    هشام نزيه وزوجته من الريد كاربت
  • عرض 26 صورة
    محمد فراج ويسنت شوقي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 26 صورة
    هشام نزيه وزوجته
  • عرض 26 صورة
    الإعلامي خالد أبو بكر وزوجته
  • عرض 26 صورة
    هشام نزيه وزوجته من حفل ختام مهرجان الجونة
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كتبت- منال الجيوشي

تصوير- علاء أحمد

ظهر عدد من الثنائيات على السجادة الحمراء بحفل ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

ومن أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء بالمهرجان، الفنان محمد رياض وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، الموسيقار هشام نزيه وزوجته، الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا، المنتج جمال العدل وزوجته

أيضا: المهندس عمرو منسي وزوجته، الفنانة أروى جودة وخطيبها، المهندس محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة وزوجته، الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي

وشهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة هذا العام العديد من العروض الأولى لعدد من الأعمال السينمائية الهامة في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب العديد من التكريمات والندوات والجلسات الحوارية منها تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الإستثنائية.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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