مهرجان الجونة

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سيد رجب وسلوى محمد علي يقدمان فقرة خاصة عن الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي

08:45 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    فقرة خاصة عن الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي
  • عرض 4 صورة
    فقرة خاصة عن الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي
  • عرض 4 صورة
    فقرة خاصة عن الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي
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الجونة- منى الموجي:

عقب انتهاء السلام الجمهوري، صعد على خشبة مسرح حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد علي.

وتحدث الاثنان في فقرة خاصة عن النجمين الراحلين حسن يوسف "الولد الشقي" والمبهج صاحب الابتسامة التي لا تُنسى مصطفى فهمي، كما طلبا من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على روحيهما.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: نيللي كريم، سيد رجب، سلوى محمد علي، إنجي علاء، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، كامل الباشا، منة شلبي، أمينة خليل، رانيا محمود ياسين، محمد رياض.

المهرجان انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وشهدت أيامه التسعة فعاليات متنوعة، بين عروض الأفلام العربية والعالمية، والجلسات الحوارية والنقاشية والتي تحتفي بنجوم وصناع الفن وتناقش قضايا تخص السينما.

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