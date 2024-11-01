مهرجان الجونة

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انطلاق حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي بعزف السلام الجمهوري

08:42 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    انطلاق حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة
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    انطلاق حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة
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الجونة- منى الموجي:

انطلق قبل قليل حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، في البلازا، بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: نيللي كريم، سيد رجب، سلوى محمد علي، إنجي علاء، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، كامل الباشا، منة شلبي، أمينة خليل، رانيا محمود ياسين، محمد رياض.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، قبل بدء الفقرات والإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقات المهرجان المختلفة.

المهرجان انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وشهدت أيامه التسعة فعاليات متنوعة، بين عروض الأفلام العربية والعالمية، والجلسات الحوارية والنقاشية والتي تحتفي بنجوم وصناع الفن وتناقش قضايا تخص السينما.

مهرجان الجونة السينمائي ختام مهرجان الجونة السينمائي تارا عماد سلوى محمد علي منة شلبي أمينة خليل
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