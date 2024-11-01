مهرجان الجونة

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نيللي كريم بإطلالة أنيقة وجذابة من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

08:33 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة نيللي كريم من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    النجمة نيللي كريم
  • عرض 10 صورة
    نيللي كريم على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة نيللي كريم
  • عرض 10 صورة
    نيللي كريم من ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    نيللي كريم من مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 10 صورة
    نيللي كريم من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 10 صورة
    نيللي كريم من حفل ختام مهرجان الجونة
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- علاء أحمد:
حضرت منذ قليل النجمة نيللي كريم على السجادة الحمراء لفعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة.

وظهرت نيللي مرتدية فستان سواريه جذاب باللون الأسود خطفت به الأنظار وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الفنانة أمينة خليل، الفنان محمد رياض، الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة ركين سعد، الفنانة اية سماحة، الفنان أحمد خالد صالح، الموسيقار هشام نزيه، الفنانة أروى جودة، الفنان الفنانة ميس حمدان، الفنانة ميساء مغربي، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة سلوى محمد علي، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، السيناريست إنجي علاء، الفنانة داليا مصطفى، أيمن الأمير وندى رياض مخرجا الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما"، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة هاجر السراج، الفنان أحمد حاتم، الفنان عمر الشناوي، الفنان سيد رجب، الفنان نبيل عيسى، الفنانة أسماء جلال، الكاتبة فاطمة نعوت، الفنان أحمد مجدي.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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