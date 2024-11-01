مهرجان الجونة

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80 صورة لنجوم ونجمات الفن من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

08:18 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 80 صورة
  • عرض 80 صورة
    أروى جودة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    أسماء جلال تخطف الأنظار من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
  • عرض 80 صورة
    أسماء جلال على الريد كاربت
  • عرض 80 صورة
    أسماء جلال تتألق على الريد كاربت
  • عرض 80 صورة
    أسماء جلال
  • عرض 80 صورة
    أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    إطلالة ساحرة للفنانة أمينة خليل من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    إطلالة ساحرة للفنانة أمينة خليل من حفل ختام الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    أسماء جلال من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    الفنان أحمد حاتم
  • عرض 80 صورة
    الفنان أحمد مجدي
  • عرض 80 صورة
    الفنان سيد رجب يصل السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    الفنان سيد رجب
  • عرض 80 صورة
    الفنان أحمد خالد صالح
  • عرض 80 صورة
    الفنان محمد رياض وزوجته ونجليه
  • عرض 80 صورة
    الفنان ميس حمدان على السجادة الحمراء
  • عرض 80 صورة
    الفنان نبيل عيسى
  • عرض 80 صورة
    الفنان محمد رياض وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين
  • عرض 80 صورة
    الفنانة أروى جودة
  • عرض 80 صورة
    الفنانة أسماء جلال
  • عرض 80 صورة
    الفنانة أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    الفنانة أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 80 صورة
    الفنانة اية سماحة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    الفنانة اية سماحة
  • عرض 80 صورة
    الفنان عمر الشناوي
  • عرض 80 صورة
    الفنانة رانيا محمود ياسين
  • عرض 80 صورة
    الفنانة ركين سعد
  • عرض 80 صورة
    الفنانة هنادي مهن
  • عرض 80 صورة
    المنتج جمال العدل
  • عرض 80 صورة
    الفنانة ميس حمدان
  • عرض 80 صورة
    الموسيقار الكبير هشام نزيه من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    الموسيقار هشام نزيه من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    الموسيقار هشام نزيه
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل بفستان أنيق في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل بفستان ساحر في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    الموسيقار هشام نزيه مع زوجته من السجادة الحمراء لختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل تخطف الأنظار من حفل ختام الجونة السينمائي_45
  • عرض 80 صورة
    الفنانة أسماء جلال من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام الجونة
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل على الريد كاربت_46
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي_48
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل_50
  • عرض 80 صورة
    أنابيلا هلال
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل تتألق على الريد كاربت
  • عرض 80 صورة
    اية سماحة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    اية سماحة
  • عرض 80 صورة
    اية سماحة على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    توافد النجو وصناع السينما على حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    ركين سعد
  • عرض 80 صورة
    سيد رجب على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    سيد رجب من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي_59
  • عرض 80 صورة
    سيد رجب من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    سيد رجب من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    سيد رجب
  • عرض 80 صورة
    ضيوف حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    ضيوف حفل ختام مهرجان الجونة في دورته السابعة
  • عرض 80 صورة
    أمينة خليل من حفل ختام مهرجان الجونة_49
  • عرض 80 صورة
    فاطمة ناعوت في مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    كواليس فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    توافد النجوم على حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    ميس حمدان تصل حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء
  • عرض 80 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 80 صورة
    ميساء مغربي بإطلالة ساحرة من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    ميساء مغربي من السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    ميساء مغربي
  • عرض 80 صورة
    نبيل عيسي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    ميس حمدان من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    ميس حمدان تتألق على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    هنادي مهنا من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 80 صورة
    هنادي مهنا من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    هشام نزيه مع زوجته من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 80 صورة
    نجمات الفن يتألقن على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- علاء أحمد:
توافد عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني على السجادة الحمراء لفعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة.

وكان من أبرز الحضور الفنانة أمينة خليل، الفنان محمد رياض، الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة ركين سعد، الفنانة اية سماحة، الفنان أحمد خالد صالح، الموسيقار هشام نزيه، الفنانة أروى جودة، الفنان الفنانة ميس حمدان، الفنانة ميساء مغربي، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة سلوى محمد علي، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، السيناريست إنجي علاء، الفنانة داليا مصطفى، أيمن الأمير وندى رياض مخرجا الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما"، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة هاجر السراج، الفنان أحمد حاتم، الفنان عمر الشناوي، الفنان سيد رجب، الفنان نبيل عيسى، الفنانة أسماء جلال، الكاتبة فاطمة نعوت، الفنان أحمد مجدي.

وشهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة هذا العام العديد من العروض الأولى لعدد من الأعمال السينمائية الهامة في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب العديد من التكريمات والندوات والجلسات الحوارية منها تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الإستثنائية.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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ختام مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن أسماء جلال هنادي مهنا
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