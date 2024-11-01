بفستان "كاب".. 15 صورة من إطلالة أمينة خليل الجذابة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار فور وصولها على السجادة الحمراء لفعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة في مدينة الجونة.

وظهرت أمينة مرتدية فستان باللونين الأسود والذهبي خطفت به الأنظار والتقطت العديد من الصور التذكارية.

ويواصل عدد كبير من النجوم التوافد على الريد كاربت وهم الفنانة ميس حمدان، الفنانة ميساء مغربي، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة سلوى محمد علي، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، السيناريست إنجي علاء، الفنانة داليا مصطفى، أيمن الأمير وندى رياض مخرجا الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما"، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة هاجر السراج، الفنان أحمد حاتم، الفنان عمر الشناوي، الفنان سيد رجب، الفنان نبيل عيسى.

وشهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة هذا العام العديد من العروض الأولى لعدد من الأعمال السينمائية الهامة في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب العديد من التكريمات والندوات والجلسات الحوارية منها تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الإستثنائية.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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