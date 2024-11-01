مهرجان الجونة

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بالصور| سيد رجب وعمرو منسي يصلان حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

07:02 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    إنجي علاء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    سيد رجب في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    سيد رجب في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (14)
  • عرض 20 صورة
    سيد رجب في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (16)
  • عرض 20 صورة
    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (
  • عرض 20 صورة
    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (
  • عرض 20 صورة
    سيد رجب في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    سيد رجب في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 20 صورة
    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (
  • عرض 20 صورة
    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
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الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

توافد نجوم وصناع الفن على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والمُقام في منطقة البلازا، مساء اليوم الجمعة 1 نوفمبر.

وكان من بين الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، والفنان سيد رجب، كما حرص على الحضور مبكرا السيناريست إنجي علاء، والفنانة ميس حمدان. ومازال نجوم الفن يتوافدون على السجادة الحمراء .

ويعلن القائمون على المهرجان اليوم الجمعة الفائزين بجوائز المسابقات المختلفة في الدورة السابعة التي انطلقت فعالياتها مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر.

ختام مهرجان الجونة السينمائي سيد رجب إنجي علاء ميس حمدان مهرجان الجونة السينمائي
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