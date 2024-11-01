مهرجان الجونة

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ميس بالأبيض وميساء مغربي بالأزرق.. 20 صورة لنجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

06:50 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    أنابيلا هلال
  • عرض 21 صورة
    توافد النجو وصناع السينما على حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    توافد النجوم على حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    ضيوف حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    ضيوف حفل ختام مهرجان الجونة في دورته السابعة
  • عرض 21 صورة
    فاطمة ناعوت في مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    كواليس فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 21 صورة
    ميس حمدان تتألق على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة_14
  • عرض 21 صورة
    ميس حمدان تصل حفل ختام مهرجان الجونة_15
  • عرض 21 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    ميس حمدان من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    ميس حمدان على السجادة الحمراء
  • عرض 21 صورة
    ميساء مغربي في ختام مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    ميساء مغربي في ختام مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    ميساء مغربي في ختام مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    نجمات الفن يتألقن على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 21 صورة
    الفنان ميس حمدان على السجادة الحمراء
  • عرض 21 صورة
    ميس حمدان
  • عرض 21 صورة
    الفنانة ميس حمدان
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كتب- مروان الطيب:
تصوير- علاء أحمد:
بدأ توافد العديد من النجوم على السجادة الحمراء لفعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة.

وكان من أبرز الحضور الفنانة ميس حمدان التي ارتدت فستان أبيض أنيق، إلى جانب ميساء مغربي التي ظهرت مرتدية فستان أزرق خطفت به الأنظار.

وشهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة هذا العام العديد من العروض الأولى لعدد من الأعمال السينمائية الهامة في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب العديد من التكريمات والندوات والجلسات الحوارية منها تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الإستثنائية.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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مهرجان الجونة السينمائي ختام مهرجان الجونة ميساء مغربي ميس حمدان أنابيلا هلال
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