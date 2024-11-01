مهرجان الجونة

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فستان أزرق جذاب.. ميساء مغربي تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان الجونة

06:41 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    ميساء مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
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كتب - معتز عباس:

تصوير - علاء أحمد:

وصلت الفنانة ميساء مغربي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، المقام حاليًا في دورته السابعة.

وخطفت ميساء الأنظار بإطلالة مميزة وساحرة، عدسات الكاميرات على "السجادة الحمراء"، مرتدية فستان أزرق.

وشهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة هذا العام العديد من العروض الأولى لعدد من الأعمال السينمائية الهامة في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب العديد من التكريمات والندوات والجلسات الحوارية منها تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الإستثنائية.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

ختام مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي ميساء مغربي
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