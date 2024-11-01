مهرجان الجونة

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الصور الأولى من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

05:59 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
    جيهان الشماشرجي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 32 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 32 صورة
    جيهان الشماشرجي تتألق على الريد كاربت
  • عرض 32 صورة
    جيهان الشماشرجي من ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    جيهان الشماشرجي من فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 32 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 32 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    سلوى محمد بشال فلسطين في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    داليا مصطفى في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    daea7fb2-fa49-44ef-a793-0a66a1e1b280
  • عرض 32 صورة
    94ec4b1f-9e90-4f5e-8793-fa7a6d2c9aa6
  • عرض 32 صورة
    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    سيد رجب في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (
  • عرض 32 صورة
    سيد رجب في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    الفنانة الشابة هاجر السراج
  • عرض 32 صورة
    الفنانة الشابة هاجر السراج
  • عرض 32 صورة
    الفنانة الشابة هاجر السراج
  • عرض 32 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    ميس حمدان في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    سيد رجب في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 32 صورة
    حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (16)
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- نادر نبيل وعلاء أحمد:

وصلت منذ قليل الكاتبة فاطمة ناعوت على السجادة الحمراء لفعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما.

وشهدت فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة هذا العام العديد من العروض الأولى لعدد من الأعمال السينمائية الهامة في منطقة الشرق الأوسط كان أبرزها الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة "العين الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77، إلى جانب فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، إلى جانب العديد من التكريمات والندوات والجلسات الحوارية منها تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته الإستثنائية.

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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فاطمة ناعوت ختام مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي نجوم الفن
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