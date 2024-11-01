"دي حاجة بتاعت ربنا".. ماذا قالت أمينة خليل عن دخول عش الزوجية؟

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة أمينة خليل عن موعد دخولها عش الزوجية، وذلك على هامش تواجدها بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وحلت أمينة خليل ضيفة على برنامج "عرب وود" وتطرقت خلال حديثها عن سؤال البعض عن دخولها عش الزوجية وعلقت: "دي حاجة بتاعة ربنا، ماينفعش أركز فيها، هي لما بتيجي بتيجي، أول ما انا هلبسه هقولكم".

وشاركت أمينة خليل في مهرجان الجونة هذا العام كعضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام.

وكانت آخر مشاركات الفنانة أمينة خليل بفيلم "X مراتي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنان محمد ممدوح، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول طبيب أمراض نفسية يتولى إصدار تقرير نفسي عن مجرم خطير حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته ووالد ابنه، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج معتز التوني.

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يذكر أن أمينة خليل تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب مسلسل "لام شمسية" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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