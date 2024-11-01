قبل الختام بساعات.. مفاجآت مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابقة (صور)

كتب- هاني صابر:

ساعات قليلة وتنطلق فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، حيث يقام الحفل بمنطقة البلازا "مركز مؤتمرات الجونة".

ويشهد حفل الختام توزيع الجوائز للأفلام الفائزة، وسط حضور كبير من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي. كما تذيع قناة "القاهرة والناس" على الهواء مباشرة مراسم حفل ختام المهرجان.

ونستعرض لكم مفاجآت مهرجان الجونة في دورته السابقة والسادسة قبل انطلاق حفل ختام الدورة السابعة:

كلمة المهندس نجيب ساويرس

قال المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي بحفل ختام مهرجان الجونة بدورته السادسة، إن وقت تأسيس المهرجان عاد ببالذاكرة للأفلام التي تدور في ذهنه منذ وقت طويل، لذلك قرر أن يكون شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية"، مشيرا إلى أن الدورة السادسة كانت تحتوي على أفلام داعمة للإنسانية.

وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يشكك في نوايانا وتعاطفنا مع أهالينا والمميز في هذه الدورة أنها مهداة لأهالينا في فلسطين".

وأكد ساويرس، أنه كان من الصعب إنجاز هذه الدورة أم لا، وجلس مع شقيقه سميح تناقشا، ولكن في النهاية تمضي الحياة.

النجم الأمريكي تيريس جيبسون

كان من مفاجآت حفل ختام مهرجان الجونة بدورته السابقة، حضور النجم الأمريكي تيريس جيبسون، الذي ظهر على المسرح لتسليم جائزة نجمة الجونة الخضراء مرتديًا جلباب باللون الأحمر وعبر عن سعادته بالتواجد في مدينة الجونة ووجه الشكر للمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس على الاستضافة.

فرقة كايروكي

شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة تقديم فريق "كايروكي" لفقرة غنائية في الحفل، حيث قدم الفريق أغنية "تلك القضية وأنا نجم"، وأخرج الحفل هشام فتحي، وقدمه الإعلامية ناردين فرج.

الدورة السادسة مهرجان الجونة

وكان برنامج الدورة السادسة من مهرجان الجونة تضمن ما يقرب من 90 فيلم متنوع في مسابقاته الرسمية والقسم خارج المسابقة، كذلك أفلام قسم "نافذة على فلسطين" والذي أطلقه المهرجان في دورته الاستثنائية دعما للسينما الفلسطينية وتضامنا مع القضية والشعب الفلسطيني.

الدورة السادسة من المهرجان انطلقت دون أي مظاهر احتفالية، تعبيرا عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، كما تم إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، وتضمنت عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية في غزة، كما تم تنظيم عشاء لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري. كما شهدت الدورة السادسة من مهرجان الجونة منح جائزة للإنجاز الإبداعي هذا العام للمخرج المصري مروان حامد، وهو واحد من أبرز أسماء جيله من المخرجين الشبان.

الدورة السابعة مهرجان الجونة

يذكر أن، الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام 2024 أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1نوفمبر .

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلما روائيا طويلا ووثائقيا، إضافة إلى 16 فيلما قصيرا من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

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