نجم عالمي .. 50 صورة لـ نجوم الفن في حفل ختام مهرجان الجونة بالدورة السادسة

كتب- هاني صابر:

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، حيث يقام الحفل بمنطقة البلازا "مركز مؤتمرات الجونة".

ويشهد حفل الختام توزيع الجوائز للأفلام الفائزة، وسط حضور كبير من نجوم الفن، ويحيي النجم محمد رمضان، حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي. كما تذيع قناة "القاهرة والناس" على الهواء مباشرة مراسم حفل ختام المهرجان.

وكان حفل ختام مهرجان الجونة في دورته السادسة والتي أقيمت في ظروف استثنائي بحضور عدد كبير من نجوم الفن. ونقلت قناة "القاهرة والناس" على الهواء مباشرة، فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته السادسة والذي قدمته الإعلامية ناردين فرج.

كما شهد حفل ختام الدورة السادسة حضور المهندس نجيب ساويرس الذي سلم جائزة الجمهور للفيلم الفائز بالمهرجان، فيما حضر حفل الختام النجم العالمي تيريس جيبسون.

وتضمن برنامج الدورة السادسة من مهرجان الجونة ما يقرب من 90 فيلم متنوع في مسابقاته الرسمية والقسم خارج المسابقة، كذلك أفلام قسم "نافذة على فلسطين" والذي أطلقه المهرجان في دورته الاستثنائية دعما للسينما الفلسطينية وتضامنا مع القضية والشعب الفلسطيني.

الدورة السادسة من المهرجان انطلقت دون أي مظاهر احتفالية، تعبيرا عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني، كما تم إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، وتضمنت عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانية في غزة، كما تم تنظيم عشاء لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

يذكر أن، الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي أقيمت في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1نوفمبر .

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلما روائيا طويلا ووثائقيا، إضافة إلى 16 فيلما قصيرا من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

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