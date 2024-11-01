أمينة خليل لـ"مصراوي": وجودي بلجنة تحكيم الأفلام القصيرة في "الجونة السينمائي" شرف كبير

الجونة- منى الموجي:

قالت النجمة أمينة خليل إن وجودها في لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة، بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، شرف كبير لها.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" "ببقى مبسوطة جدا وأنا في الجونة، وفكرة إني أخد دور ألعبه في المهرجان يا رب أكون عند حسن ظنهم في آرائي في الأفلام، وبباركلهم على كل خطواتهم".

وأضافت "الجونة تتحسن من عام لعام وتكبر، ودائما سندعمها ونظل وراء كل خطواتها".

وأكدت أمينة أن الأفلام القصيرة لها جمهور "أنا جمهورها، ولكن أشعر أنها تُعرض فقط في المهرجانات ويجدها الجمهور إذا بحث عنها على الانترنت، لكن ليس هناك منصات تعرض أفلاما قصيرة أو قناة تهتم بتقديمها للمشاهد، لكنني أبحث عنها وأحب مشاهدتها".

وبسؤالها إذا قررت تقديم فيلم قصير عن حياتها، ما الاسم الذي ستطلقه عليه؟، قالت "مش عارفة لو هعمل فيلم قصير عن حياتي هيكون اسمه إيه، ممكن نسميه (بنت صغيرة وأفكار كبيرة)".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة مساء يوم الخميس 24 أكتوبر، ويشهد اليوم الجمعة 1 نوفمبر حفل الختام بإعلان الفائزين بجوائز مسابقاته المختلفة.