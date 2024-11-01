مهرجان الجونة

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ليلة مبهرة.. عمرو دياب يتألق في حفل مهرجان الجونة السينمائي (صور)

01:00 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة (9)
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    حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة (5)
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    حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة (4)
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    حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة (2)
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    حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة (14)
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    حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة (13)
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    حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة (10)
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كتب- هاني صابر:

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا ساهرا على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

وعاش جمهور وضيوف المهرجان ليلة مبهرة مع عمرو دياب الذي صعد إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ".

وعلى مدار ساعتين تفاعل الحضور مع الهضبة الذي قدم لهم باقة متنوعة من أشهر أغانيه مثل دا لو اتساب، برج الحوت، انت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك، واختتم الحفل بأغنية هتدلع.

ووجه "عمرو" التحية للحضور وخاصة زملائه الفنانين وكذلك ضيوف المهرجان والقائمين على الحفل.

من ناحية أخرى، أعلنت سوني ميوزيك الشرق الأوسط عن تعاقدها مع الفنان عمرو دياب لعرض أعماله الغنائية .

ويتضمن هذا التعاقد عرض الألبومات الجديدة للفنان عمرو دياب على كافة المنصات باعتباره أكثر الفنانين مبيعا بالشرق الأوسط والعالم العربي على مدار مسيرته الممتدة لعقود من الزمان.

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