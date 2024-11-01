يوسف عثمان لـ"مصراوي": "الجونة السينمائي" فرصة للاستفادة من مخرجين كبار

الجونة- منى الموجي:

قال الفنان الشاب يوسف عثمان إن وصول مهرجان الجونة السينمائي لدورته السابعة، يعكس حرص القائمين عليه على الاستمرارية وهو أمر مهم، وذلك رغم مروره السنوات الماضية بظروف لم تكن سهلة، بينها:الحريق الذي اندلع قبل حفل افتتاح إحدى الدورات، وكذلك إقامة الدورة السادسة وسط ظروف صعبة.

وتابع في تصريح خاص لـ"مصراوي": "المهرجان يتواجد فيه نجوم عالميين، ويتيح فرصة للالتقاء بمخرجين كبار، من خلال إقامة ندوات ووجود احتكاك مباشر معهم، وهي فرصة حتى نستفيد منهم".

وأشار يوسف إلى أن حرصه على حضور المهرجان نابع من كونه فرصة لمشاهدة الأفلام الأوروبية والعربية التي يتيحها "الجونة السينمائي" وكذلك الأمريكية.

وعبر يوسف عن سعادته بتكريم النجم الكبير محمود حميدة في الدورة السابعة "بحبه جدا واشتغلت معاه اكتر من عمل: (بحب السينما، فوتو كوبي، ريتسا، من ضهر راجل)، وهو شخصية جميلة جدا وتكريمه أقل حاجة يستحقها".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة مساء يوم الخميس 24 أكتوبر، ويشهد اليوم الجمعة 1 نوفمبر حفل الختام بإعلان الفائزين بجوائز مسابقاته المختلفة.