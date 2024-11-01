مهرجان الجونة

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تفاصيل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة

12:14 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    رانيا منصور في مهرجان الجونة
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    بوستر حفل محمد رمضان في مهرجان الجونة
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    أسماء جلال بفستان أنيق من فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة
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    أسماء جلال بإطلالة ساحرة من إفتتاح مهرجان الجونة
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    أسماء جلال في فعاليات ثامن أيام مهرجان الجونة
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    ياسمين العبد بإطلالة جذابة في سابع أيام مهرجان الجونة (4)
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    ياسمين رئيس بفستان جريء ومكشوف في سابع أيام مهرجان الجونة
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    محمود شاهين بصحبة زوجته في مهرجان الجونة السينمائي
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (21)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (10)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (11)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (14)
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    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (7)
  • عرض 98 صورة
    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (5)
  • عرض 98 صورة
    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (8)
  • عرض 98 صورة
    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي (9)
  • عرض 98 صورة
    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    آروى جودة في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 98 صورة
    فاطمة ناصر متألقة وجريئة في سابع أيام مهرجان الجونة
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    النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    فعاليات خامس أيام مهرجان الجونة (1)
  • عرض 98 صورة
    فعاليات خامس أيام مهرجان الجونة (8)
  • عرض 98 صورة
    فعاليات خامس أيام مهرجان الجونة (40)
  • عرض 98 صورة
    فعاليات خامس أيام مهرجان الجونة (42)
  • عرض 98 صورة
    فعاليات خامس أيام مهرجان الجونة (55)
  • عرض 98 صورة
    مهرجان الجونة السينمائي (18)
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    إطلالة الفنانة إنجي المقدم في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    إطلالة الفنانة إنجي المقدم في مهرجان الجونة السينمائي
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    بشرى ترقص مع فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (6)
  • عرض 98 صورة
    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
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    نيلي كريم في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي
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    إطلالات النجوم في مهرجان الجونة
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    عرض فيلم الكل يحب تودة ضمن فعاليات مهرجان الجونة
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    رانيا يوسف من فعاليات مهرجان الجونة
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    هيدي كرم من مهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    رانيا يوسف ترقص من مهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    بسنت صيام في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    نسرين طافش في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    أمينة خليل في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    أمينة خليل في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    معلومات عن فتى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة الذي رقص معه النجوم
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    يسرا من مهرجان الجونة السينمائي
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    إطلالة نسرين طافش رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي
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    شكل فستان نسرين طافش في مهرجان الجونة
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    نسرين طافش بظهر مكشوف خلال مهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    نسرين طافش تخطف الأنظار من مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    آروى جودة من مهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    جيهان الشماشرجي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    هنادي مهنا من مهرجان الجونة
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    داليا شوقي بمهرجان الجونة
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    اروى جودة ويسري نصر الله في مهرجان الجونة السينمائي (2)
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    هاجر السراج في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    ياسمين العبد بإطلالة ناعمة وجذابة في سابع أيام مهرجان الجونة
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    جيهان خليل بمهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    اية سماحة من مهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    لقاء الخميسي في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    أمينة خليل في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    هاجر السراج في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    جلسة تامر محسن في مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 98 صورة
    إطلالات النجمات في مهرجان الجونة (46)
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    إطلالات النجمات في مهرجان الجونة (39)
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    إطلالات النجمات في مهرجان الجونة (26)
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    إطلالات النجمات في مهرجان الجونة (21)
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    إطلالات النجمات في مهرجان الجونة (19)
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    إطلالات النجمات في مهرجان الجونة (20)
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    نسرين طافش في مهرجان الجونة
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    بشرى في مهرجان الجونة
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    بشرى في مهرجان الجونة
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    نجمات الفن خلال حضورهن مهرجان الجونة (3)
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    نيللي كريم بفستان حورية البحر في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 98 صورة
    النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة
  • عرض 98 صورة
    النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة
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كتب- هاني صابر:

يقام اليوم الجمعة، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ، وذلك بمنطقة البلازا "مركز مؤتمرات الجونة".

توزيع جوائز الأفلام الفائزة

ومن المقرر أن يشهد الحفل توزيع الجوائز للأفلام الفائزة، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

حفل محمد رمضان

ويحيي النجم محمد رمضان، حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

القناة الناقلة لحفل ختام لجونة

كما تذيع قناة "القاهرة والناس" على الهواء مباشرة مراسم حفل ختام المهرجان.

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس الموافق 24 أكتوبر، وتنتهي غدا الجمعة 1 نوفمبر بحفل ختام لإعلان الجوائز.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلما روائيا طويلا ووثائقيا، إضافة إلى 16 فيلما قصيرا من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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