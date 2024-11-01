مهرجان الجونة

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ميس حمدان لـ"مصراوي": "الجونة السينمائي" وجهة مشرفة لـ مصر وأشكر القائمين عليه

11:56 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    ميس حمدان على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة
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    ميس حمدان في حفل افتتاح مهرجان الجونة
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    الفنانة ميس حمدان من حفل افتتاح مهرجان الجونة
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    الفنانة ميس حمدان
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الجونة- منى الموجي:

أعربت الفنانة ميس حمدان عن سعادتها بوجودها في مهرجان الجونة السينمائي، مشيرة إلى حرصها الدائم على حضور فعالياته.

وقالت في تصريح خاص لـ"مصراوي": "مهرجان الجونة وجهة مشرفة لمصر، السجادة الحمراء تجنن والجو حلو، كل صناع السينما خلف الكاميرا أو أمامها يأتون للحديث عن مشاريع مستقبلية ونشاهد أفلام من جميع أنحاء العالم مختلفة عن تلك التي نراها في السينما".

وأضافت ميس "المهرجان يتيح لنا الفرصة للانفتاح على كل ثقافات العالم وللتعرف على صناع السينما الذين صنعوا هذه الأفلام، وهي فرصة لا تحدث سوى في مهرجانات كبيرة مثل الجونة".

ووجهت الشكر للقائمين على المهرجان "أشكرهم على مجهودهم وخروجه في وقت عصيب في وقت المأساة والمعاناة التي يعاني منها شعبي أهلي في فلسطين وإخواننا في لبنان".

مهرجان الجونة السينمائي احتفل بانطلاق دورته السابعة في حفل افتتاح أقيم مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، ويختتم فعالياته مساء اليوم الجمعة بإعلان الفائزين بجوائز مسابقاته المختلفة.

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الخبر التالى:
تفاصيل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة

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